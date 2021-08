Leichtathletik : Nachwuchstalente des Doberaner SV überzeugen in Neustrelitz

Justus Kühner, Johan Fuchs und Jakob Strake räumen bei den Achtjährigen im Sprint, Weitsprung und über 800 Meter alle Podestplätze ab.

Bad Doberan | Am 28. August richten die Leichtathleten des Bad Doberaner SV auf ihrer Anlage die Landesmeisterschaften im Mehrkampf aus. Dafür wurde in den vergangenen Wochen fleißig trainiert. Einen aktuellen Vorbereitungsstand verschafften sich die Athleten um Coach Joachim Wessel Stadionfest in Neustrelitz. Stark waren die Münsterstädter in der Altersklasse 8...

