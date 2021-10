Handball in Rostock : Niederlagen für Männer des HC Empor II und des SV Warnemünde

In der MV-Liga West gab es für beide hiesige Teams keinen Punktezuwachs im Kampf um das Erreichen der Finalrunde. In der Landesliga der Frauen setzte sich die HSG Uni beim TSV Bützow mit 28:27 durch.

Rostock | Vom Geschehen in der MV-Liga West: Ribnitzer HV – HC Empor II 33:31 (14:13) Das Duell verlief bis zum 25:25 ausgeglichen (48.), allerdings kassierten die Gäste letztlich zu viele leichte Treffer. „Trotz Überzahl bekamen wir vom 26:27 bis 26:31 vier unnötige Gegentore in Folge. Das war der Knackpunkt. Aller Einsatz und Kampf reichten in den letzt...

