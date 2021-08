Zehnkampf in Rostock : Niklas Tuschling triumphiert und wird Deutscher U20-Meister

Der 19-Jährige stellt fünf Bestleistungen auf und holt sich in überzeugender Manier den Titel.

Rostock | Niklas Tuschling vom 1. LAV Rostock ist bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel (Nordrhein-Westfalen) seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 7202 Punkten holte sich der Hansestädter die Goldmedaille in der U20-Konkurrenz. Am Ende hatte er über 400 Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten Samu...

