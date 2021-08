Leichtathletik in Rostock : Niklas Tuschling wird Deutscher U20-Meister im Zehnkampf

Mit 7202 Punkte stellt der Sportler des 1. LAV Rostock einen neuen Hausrekord auf.

Rostock | Einen ganz starken Auftritt legte Niklas Tuschling vom 1. LAV Rostock bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel (Nordrhein-Westfalen) hin. In der U20-Konkurrenz feierte der Hansestädter einen souveränen Start-und Ziel-Sieg und lag von der ersten Disziplin an in Führung. Am Ende kam er auf 7202 Punkte und stellte damit eine neue persönliche B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.