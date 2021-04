Eishockey in Rostock : Die Piranhas des REC haben jetzt Bock auf mehr

Aber sie treffen ab Freitag in den Play-offs mit Hauptrunden-Meister Hannover Scorpions auf den Top-Favoriten.

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs gewannen wie berichtet nach einer Nervenschlacht in der Hamburger q.beyond Arena ihr Pre-Play-off-Spiel gegen den Herforder EV mit 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung und treffen nun in den Play-offs im Modus „Best of three“ auf den Hauptrunden-Meister der Oberliga Nord, die Hannover Scorpions. Los ...

