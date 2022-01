Eishockey in Rostock : Mit einem 4:0 in einem Super-Mitteldrittel das Spiel gedreht

Mit 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) gewannen die Piranhas des REC am Sonntagabend ihr Punktspiel der Oberliga Nord leider vor erneut leeren Rängen in der Eishalle Schillingallee gegen die Ice Dragons des Herforder EV.

Rostock | Das 3:8 in Halle am Freitag war die fünfte Niederlage in sechs Spielen in der Oberliga Nord gewesen, und Headcoach Chris Stanley konstatierte: „Vor allem in der Abwehr hat es bei uns nicht gestimmt. Das haben wir insgesamt als Mannschaft nicht gut gemacht, vor allem im Mittel- und im letzten Drittel zu viele wichtige Zweikämpfe vor unserem Tor verlore...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.