Eishockey in Rostock : REC Piranhas verlieren auch das zweite Duell mit Crimmitschau 1:6

Jetzt treffen sie in der Platzierungsrunde des Nord-Ost-Pokals auf die Black Dragons Erfurt. Am Freitag war der schwedische Viertligist Trelleborg Vikings im Freundschaftsspiel mit 4:0 besiegt worden.

Rostock | Mit einem 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) bei den Eispiraten Crimmitschau (DEL 2) beendeten die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntag die Vorrunde im Nord-Ost-Pokal. Jetzt geht es gegen die Black Dragons Erfurt weiter Gegner in der Platzierungsrunde am Freitag (20 Uhr auswärts) und Sonntag (19 Uhr) sind die Black Dragons Erfurt. Das erste Dri...

