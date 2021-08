Handball in Rostock : Julia Hinz ist der dritte Neuzugang des Rostocker HC

Die 19-Jährige wechselt vom Drittliga-Konkurrenten Frankfurter HC an die Ostseeküste.

Rostock | Die Handballerinnen des Rostocker HC vermelden den dritten Neuzugang. Linkshänderin Julia Hinz wechselt vom Liga-Konkurrenten Frankfurter HC an die Ostseeküste. An der Oder erlernte die 19-Jährige das Handball-ABC und durchlief alle bisherigen Entwicklungsstufen. Weiterlesen: RHC bezwingt in einem Test den SV Preußen Reinfeld mit 33:19 Nach ihre...

