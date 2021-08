Ringen in Rostock : Justin Schimpf vom PSV kämpft am Sonntag um die Bronzemedaille

An Tag zwei der Deutschen Meisterschaften der männlichen A-Jugend in der Disziplin Griechisch-Römisch reduzierten sich die Edelmetall-Hoffnungen der Gastgeber auf den 16-Jährigen. Er zeigte bisher ein tolles Turnier.

Warnemünde | Am Sonnabend, dem zweiten Tag der Deutschen Ringer-Meisterschaften der männlichen A-Jugend in der Disziplin Griechisch-Römisch, war von den fünf einheimischen Teilnehmern bis zur Mittagspause nur noch Justin Schimpf vom PSV Rostock in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm ungeschoren geblieben. Er gewann in der Sporthalle Warnemünde auch seinen zweiten ...

