Ringen in Rostock : Josefine Purschke „traurig, weil es ein machbarer Kampf war“

Im Viertelfinale der U23-Europameisterschaften in Skopje unterlag sie am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm der Norwegerin Othelie Annette Høie nach 2:0- und 4:2-Führung mit 4:7.

Rostock | Josefine Purschke (19) vom SV Warnemünde musste sich bei den U23-Europameisterschaften in Skopje nicht erst qualifizieren, stieg gleich im Viertelfinale ein. Dort unterlag sie allerdings in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm der norwegischen Spitzen-Ringerin Othelie Annette Høie 4:7. Aber Mann, war das eine enge Kiste, das hätte durchaus auch ande...

