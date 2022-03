Sportvereine helfen Ukrainern : Rostock Seawolves bringen fünfköpfige Flüchtlingsfamilie unter

Vor dem Doppelspieltag am Freitag gegen die Artland Dragons und am Sonntag gegen die Itzehoe Eagles stand auch beim Basketball-Zweitligisten der Krieg in der Ukraine im Fokus. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend.

Rostock | Tolle Aktion der Rostock Seawolves. Auch sie wurden vom Krieg in der Ukraine aus ihrem Alltag gerissen. „Wir fragen uns, wie so etwas möglich sein kann in der heutigen Zeit? Ein Gefühl von Ohnmacht und Unglaube, stark begleitet von Angst, ist spürbar“, sagt Klubchef André Jürgens. Am Montag haben sich Vereinsverantwortliche und Mitarbeiter des Rostock...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.