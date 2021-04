Rostock Seawolves : Wölfe gehen als Tabellenführer in die Play-offs

Im letzten Viertel verspielten die Wölfe dabei einen noch wesentlich deutlicheren Sieg.

Rostock | Mit dem zehnten Sieg in Serie haben die Rostock Seawolves zum Abschluss der Hauptrunde die Tabellenführung verteidigt und Sciene City Jena mit 84:75 in die Schranken gewiesen. Drei konzentrierte Viertel reichten, um sich ein Polster zu erarbeiten, das hintenraus sogar ein Viertel kompensierte, in dem die Gastgeber 16 Punkte einbüßten. Weiterlesen: ...

