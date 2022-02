2. Basketball-Bundesliga : Rostock Seawolves reisen selbstbewusst zum Spiel um die Spitze

Die Wölfe haben viel Kraft aus dem Sieg gegen Nürnberg gezogen und wollen im Topspiel in Jena nachlegen.

Rostock | Für die Rostock Seawolves gehen die Top-Spiel-Wochen in der 2. Basketball-Bundesliga ProA weiter. Eine Woche nach dem überzeugenden 105:70-Heimsieg gegen Verfolger Nürnberg Falcons (3. Platz) steht für sie die nächste große Bewährungsprobe an. Am Sonntag ab 16.30 Uhr spielt der Spitzenreiter beim Tabellenzweiten Medipolis Science City Jena. Beide Team...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.