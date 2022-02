Basketball : Rostock Seawolves übernehmen wieder die Tabellenspitze

Die Norddeutschen gewinnen mit 97:93 bei den Kirchheim Knights und springen wieder auf Platz eins der 2. Bundesliga ProA

Rostock | Die Rostock Seawolves sind zurück an der Spitze der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Mit 97:93 (25:22, 26:20, 27:28, 19:23) setzten sich die Ostseestädter bei den Kirchheim Knights durch und ziehen am spielfreien Medipolis SC Jena vorbei. Beide Teams haben von 21 Partien 17 gewonnen. „Es war ein wichtiger Sieg in einem hart umkämpfen und sehr physischen...

