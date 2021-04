Rostock Seawolves : Wölfe verlieren in der Overtime gegen Leverkusen

Damit sind alle Aufstiegsambitionen dahin.

Rostock | Aus der Traum von der Bundesliga! Die Rostock Seawolves haben in der heimischen Stadthalle am Montagabend gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 83:96 nach Overtime verloren und damit alle Chancen um den Aufstieg verspielt. Fünf Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit führten die Wölfe noch mit drei Punkten, ein Sensationswurf rettete die Gäste in...

