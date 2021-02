Eishockey in Rostock : REC Piranhas unterliegen den Saale Bulls aus Halle 1:4

„Wir sind offensiv zu harmlos aufgetreten, waren defensiv nicht konsequent genug“, bemängelte Headcoach Chris Stanley.

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs verloren am Mittwochabend in der Eishalle Schillingallee ihr Punktspiel der Oberliga Nord gegen die Saale Bulls des MEC Halle 04 mit 1:4 (0:2, 1:2, 0:0). Am Freitag ab 20 Uhr geht es mit einem weiteren Heims...

