Eishockey in Rostock : 6:0! REC Piranhas mit einem ersten Drittel wie im Rausch

Am Ende wurde im Mittwochabend-Spiel der Oberliga Nord mit 12:2 gegen den Krefelder EV gewonnen. August von Ungern-Sternberg erzielte bei seinem 100. Einsatz für Rostock seine Saisontore37 bis 42.

Rostock | Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs konnten am Mittwochabend nach Corona-Zwangspause endlich wieder in der Oberliga Nord eingreifen und kamen auch ohne die verletzten Jesse Dudas, Tim Marek und Sean Morgan zum 12:2-Kantersieg (6:0, 3:2, 3:0). Als August von Ungern-Sternberg in seinem 100. Spiel für den REC schon nach 35 Sekunden das 1:0 erzi...

