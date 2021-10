Eishockey in Rostock : REC Piranhas 6:5 nach Verlängerung gegen die Crocodiles Hamburg

Es war am Freitagabend in den eigenen vier Wänden nach dem 7:5 gegen Herdorf der zweite Sieg in Folge in der Oberliga Nord, und ausgerechnet der frisch verpflichtete Jesse Dudas erzielte das entscheidende Tor!

Rostock | Zusätzlich zu den bekannten Verletzten auch ohne den erkrankten Verteidiger Lukas Lenk angetreten, kam der REC nach beiderseits verhaltenem Beginn der Führung nahe (5. Justin Maylan daneben, 9. August von Ungern-Sternberg über das Tor), ehe relativ überraschend durch einen Schuss in den Winkel das 0:1 fiel, nachdem sich die Gäste das erste Mal richtig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.