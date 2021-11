Eishockey in Rostock : REC Piranhas fegen die Herner EV Miners mit 7:0 vom Eis

Es war mit den Einzelergebnissen 2:0, 1:0, 4:0 vor allem im dritten Drittel eine Gala am Dienstagabend in der heimischen Eishalle Schillingallee im Rahmen der Oberliga Nord. Keeper Lucas Di Berardo schaffte den Shutout.

Rostock | Weiter geht es am Freitag um 20 Uhr mit einem weiteren Heimspiel gegen die Hammer Eisbären. Am Dienstag glückte dem REC der Auftakt in die Partie mit dem recht zeitigen 1:0. Lukas Koziol nutzte die insgesamt zweite Chance zum GWG (Game winning goal): Sehr schön schloss er mit Schuss unter die Latte ab. Aber es sollte erwartungsgemäß und Eishocke...

