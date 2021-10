Eishockey in Rostock : Nach dem ersten Drittel lagen die REC Piranhas schon 1:6 zurück

Ohne echte Chance waren die Ostseestädter am Freitag beim amtierenden Meister der Oberliga Nord, den Hannover Scorpions. Mit 4:11 unterlagen sie und hoffen nun, dass es am Sonntag gegen Erfurt besser läuft.

Rostock | Nach dem 4:9 zum Auftakt bei den Tilburg Trappers ging es am Freitagabend für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs in der Oberliga Nord bei den Hannover Scorpions weiter. In der hus de groot Eisarena in Mellendorf unterlagen sie dem amtierenden Meister mit 4:11 (1:6, 1:2, 2:3). Am Sonntag um 19 Uhr erwartet der REC in der Schillingallee die B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.