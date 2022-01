Eishockey in Rostock : REC Piranhas jetzt doppelt gegen den unmittelbaren Verfolger

Während sie es im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze der Oberliga Nord mit den Moskitos Essen zu tun bekommen, gewannen die Freibeuter bei den Salzgitter Icefighters 1b mit 8:2 und sind Tabellenführer der Landesliga B.

Rostock | Am vergangenen Wochenende konnten die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs in der Oberliga Nord nichts Zählbares verbuchen. Dem 1:4 gegen die Hannover Indians folgte am Sonntag ein 1:3 in Leipzig, das Headcoach Chris Stanley so einschätzte: „Wir haben ein gutes Fünf gegen Fünf gezeigt, hart gekämpft und unser System gespielt. Den Unterschied machte ...

