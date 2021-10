Eishockey in Rostock : REC Piranhas „müssen volle Konzentration und Disziplin zeigen“

Für den Dreizehnten von 14 Teams (5 Punkte) geht es in der Oberliga Nord am Freitag (20 Uhr Eishalle Schillingallee) gegen die Hannover Indians (4./20) und am Sonntag um 18 Uhr bei den Icefighters Leipzig (6./17) weiter.

Rostock | Zuletzt bei der EG Diez-Limburg war der REC mit einer 5:3 Führung ins letzte Drittel gestartet, doch dann kassierte das Team viele teilweise auch umstrittene Strafen und vier Gegentore in Folge und verlor noch 6:7. Coach Chris Stanley: „Wir waren in diesem Spiel eigentlich die bessere Mannschaft. Die Schiedsrichter hatten heute leider zu viel Einfl...

