Eishockey in Rostock : Piranhas stehen am Wochenende vor zwei großen Herausforderungen

Sie setzen die Oberliga Nord am Freitag ab 20 Uhr in der Eishalle Schillingallee, wenn auch leider wieder vor leeren Rängen, gegen die Hannover Indians und am Sonntag um 18 Uhr bei den Icefighters Leipzig fort.

Rostock | Am vergangenen Wochenende hatte der REC nur ein Spiel zu bestreiten. Headcoach Chris Stanley zum 4:1 bei der EG Limburg-Diez: „Es war kein schönes Spiel, aber wir haben einen Weg gefunden, uns durchzusetzen und drei wichtige Punkte nach Hause zu bringen. Wir haben hart gearbeitet und wurden belohnt.“ Die REC Piranhas sind Kandidat der NNN-Sportleru...

