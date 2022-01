Eishockey in Rostock : „Ich nehme auch gerne einen dreckigen Sieg, Hauptsache Punkte!“

Egal wie, meint REC-Vizepräsident Christian Trems, aber am Freitagabend bei den Saale Bulls aus Halle und am Sonntag daheim gegen Herford müssen die REC Piranhas in der Oberliga Nord erfolgreich abschneiden.

Rostock | Das erste Drittel (0:2 – d. Red.) sei eine Katastrophe gewesen: „Wir leisteten uns viel zu viele einfache Puckverluste und agierten vor beiden Toren, dem gegnerischen wie auch unserem eigenen, zu harmlos. Im zweiten Drittel kämpften wir uns mit zwei schönen Toren ins Spiel zurück. Dann fiel das 2:3 (nach unglücklichem Abpraller von der Bande – d. Red....

