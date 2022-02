Eishockey in Rostock : Piranhas können auch am Dienstag und Mittwoch nicht spielen

Eigentlich sollte es für den Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord am Dienstag- und Mittwochabend gegen die Crocodiles Hamburg weitergehen, doch noch immer muss das Team coronabedingt pausieren.

Rostock | Auch die Partien bis einschließlich 6. März mussten aufgrund der Vielzahl infizierter Spieler abgesagt werden. Geplant ist jetzt, nach den verpflichtenden Untersuchungen im Rahmen des „Return to Play“-Protokolls am Montag, 7. März, wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. „Es ist absolut ärgerlich, dass wir gerade zum Ende der Saison mit den vi...

