Eishockey in Rostock : Piranhas des REC verlieren 1:7 gegen den Herner EV

Zwei Drittel lief es ausgeglichen, doch der Rest war, so Trainer Chris Stanley, „eine peinliche Vorstellung von uns“.

Rostock | Alle Corona-Tests in der Mannschaft fielen negativ aus – damit konnten die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Freitagabend wie geplant in der Eishalle Schillingallee gegen den Herner EV antreten. Sie verloren das Spiel der Oberliga Nord mit 1:7 (...

