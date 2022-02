Fußball in Rostock : Hiesige Oberligisten müssen nach Staaken und zu Hertha Zehlendorf

Der Rostocker FC und der FC Hansa II gehen jeweils am Sonntag auf Reisen. Auch die Bundesliga-A- und -B-Junioren des FC Hansa sind beim Hamburger SV beziehungsweise FC Carl Zeiss Jena auswärts gefragt.

Rostock | Der Rostocker FC, Zweiter der Fußball-Oberliga Nordost/Nord mit 33 Punkten, ist gut in das Jahr 2022 gestartet. Einem 3:0 in Seelow ließ er trotz einer Halbzeit in Unterzahl (nach roter Karte gegen Hope Doagbodzi) ein 2:0 gegen Hertha Zehlendorf folgen. Weiter geht es am Sonntag um 13.30 Uhr beim SC Staaken (4./28). Trainer Dinalo Adigo: „Der Start...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.