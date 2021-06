Fußball in Rostock : Rostocker FC ringt SV Babelsberg ein Unentschieden ab

Weil die eigene Anlage am Damerower Weg noch nicht bespielbar ist, mussten die Rostocker nach Malchow ausweichen.

Rostock | Der Rostocker FC hat im ersten Testspiel am Sonnabend zur neuen Oberligaserie dem Regionalligisten SV Babelsberg 03 ein 1:1 (0:1) abgerungen. Auf dem Waldsportplatz in Malchow gingen die Babelsberger nach 38 Minuten durch Paul Wegener in Führung, ehe dann Jakob Gesien nach 72 Minuten zum 1:1 ausgleichen konnte. Felix Dojahn (RFC): „Insgesamt ein gu...

