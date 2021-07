Fußball in Rostock : Rostocker FC schlägt Hansas A-Junioren

Allerdings war dafür ein Elfmeter notwendig, den auch noch ein Ex-Hansa-Kicker verwandelte.

Rostock | Der Rostocker FC konnte am Mittwochabend in einem weiteren Testspiel die U 19 des FC Hansa Rostock knapp mit 1:0 (0:0) bezwingen. Für den Treffer des Abends sorgte Niklas Tille mit einem verwandelten Strafstoß in der 69. Spielminute. Beide Teams lieferten sich von Beginn an eine umkämpfte Partie. Oberligist Rostocker FC hatte in der ersten Hälfte leic...

