Handball in Rostock : Dolphins gewinnen das Spitzenspiel der 3. Liga in der Abwehr

Die Frauen des RHC haben auch ihren zweiten Saisonauftritt für sich entschieden. Mit 29:26 (13:11) bezwangen sie in der Fiete-Reder-Halle Marienehe die Reserve des Deutschen Serien-Meisters Thüringer HC.

Rostock | Fast 300 Zuschauer sahen in der Fiete-Reder-Halle Marienehe einen 29:26-Durchmarsch der Handballerinnen des Rostocker HC in ihrem Drittliga-Spiel gegen den Thüringer HC II. Vom 1:0 (3.) durch Lara Brezenci bis zum 29:25 (60.) durch Lena Bunke waren die Einheimischen fast immer in der Vorhand. Und das, obwohl Janne Petereit und Nicole Rotfuß verletzung...

