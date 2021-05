Judo in Rostock : Annika Würfel zwischen Höhencamp in der Sierra Nevada und München

Die 21-Jährige vom VfK Bau Rostock macht sich bei der Vorbereitung der deutschen Olympia-Teilnehmerinnen nützlich. Gerade aus Spanien zurückgekehrt, unterstützt sie jetzt Theresa Stoll vom TSV Großhadern.

Rostock | Auf die Teilnahme an den Frauen-Europameisterschaften Mitte April in Lissabon – den Höhepunkt ihrer bisherigen sportlichen Laufbahn – folgte für Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock ein Höhen-Trainingslager in der Sierra Nevada in Spanien: Mit dem Nachwuchs-Nationalteam, das sich auf Olympia 2024 in Paris vorbereitet, weilte sie drei Wochen im Cen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.