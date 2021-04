Rostocker Ruderer bei EM : Am 40. Geburtstag Europameisterschafts-Finale in Varese

Neben Marie-Louise Dräger sind vier weitere hiesige Sportlerinnen und Sportler ab Freitag in Italien dabei.

Rostock | Die EM im Oktober in Poznan waren für die Ruder-Elite der einzige internationale Höhepunkt 2020. Die EM ab Freitag in Varese sind das erste große Event 2021 – gerade mit Hinblick auf Olympia in Tokio aber hoffentlich nicht wieder das alleinige! Hannes Ocik kämpft wieder um den Titel Top-Favorit schlechthin dieser kontinentalen Titelkämpfe ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.