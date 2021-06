Rudern in Rostock : Mathilda Kitzmann bis Mitte September auf „Heimaturlaub“

Bei den NCAA Championships in Sarasota hat die 19-Jährige vom Rostocker Ruder-Club im Achter für „ihre“ Stanford University Platz zwei miterkämpft. Für ein Ticket für die U23-Weltmeisterschaften reichte es leider nicht.

Rostock | Seit Januar hielt sich Mathilda Kitzmann (Rostocker Ruder-Club) im Rahmen ihres Stipendium-Studiums an der Stanford University in Kalifornien auf. Nun befindet sie sich bis Mitte September auf „Heimaturlaub“. 40 Ruder-Mädchen – die ganze Zeit alle in einem Haus „Wir – etwa 40 Mädchen, alles Ruderinnen – wohnten die ganze Zeit alle in einem Haus,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.