Leichtathletik in Rostock : Eric Frank wirft mit 67,79 Metern neue persönliche Bestleistung

Beim Sportfest „Sky’s the limit“ in Zweibrücken gelingt dem 19-Jährigen vom Speerwurf-Team des 1. LAV ein sehr stabiler Wettkampf. Julia Ulbricht wird, um nichts zu riskieren, vorsichtshalber rausgenommen.

Rostock | Eric Frank (U 20) hat am Sonnabend beim Sportfest „Sky’s the limit“ im Westpfalzstadion in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) das beste Ergebnis für das Speerwurf-Team des 1. LAV Rostock erzielt: Im dritten Versuch schaffte er mit 67,79 Metern eine neue persönliche Bestleistung und lieferte einen ausgewogenen Wettkampf (die weiteren gültigen Weiten: 64,16/...

