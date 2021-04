Wasserspringen in Rostock : Saskia Oettinghaus simuliert für Tokio

Die größten Chancen auf einen Start beim Weltcup hat sie vom Drei-Meter-Brett.

Rostock/Dresden | Saskia Oettinghaus hat die Simulation der Zeitanpassung hinter sich. Am Mittwoch hebt der Flieger mit den deutschen Wasserspringern Richtung Tokio ab. Vom 1. bis 6. Mai werden im Rahmen des Weltcups in der japanischen Hauptstadt die letzten Quotenplätze zur Teilnahme an den Olympischen Spielen vergeben. Von zwölf möglichen Startberechtigungen haben di...

