Schwimmen in Rostock : Denise Grahl stürmt zum Europameister-Titel

Anfangs klar zurück, doch auf den letzten 50 der 400 Meter Freistil hängte sie Favoritin Erel Halevi aus Israel noch ab!

Rostock | Paukenschlag durch Denise Grahl bei den Europameisterschaften im Para-Schwimmen auf Madeira: Gold über 400 Meter Freistil in der Klasse S7! Die 28-Jährige vom SC Empor Rostock 2000 verwies am Montag in neuer Bestzeit von 5:37,07 Minuten – ihr alter Hausrekord stammte mit 5:41,33 von den EM 2018 in Dublin – Favoritin Erel Halevi aus Israel (5:38,24) au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.