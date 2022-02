Wasserspringen in Rostock : Thalea Paschel und Jette Müller sind dreifach gefragt

Mit fünf Teilnehmern vom Wasserspringerclub Rostock beginnen am Mittwoch in der Schwimmhalle Neptun die Deutschen Meisterschaften. Neben Titeln und Medaillen geht es um die Qualifikation für die Universiade in Chengdu.

Rostock | Die Schwimmhalle Neptun ist von Mittwoch bis Sonntag Austragungsort der Deutschen Hallen-Meisterschaften im Wasserspringen. Die Titelkämpfe sind lediglich Qualifikation für die vom 26. Juni bis 7. Juli im chinesischen Chengdu stattfindende Universiade. Die weitere Terminplanung wird erst nächste Woche unter Leitung von Chef-Bundestrainer Lutz Buschkow...

