Volleyball in Rostock : „Wir waren alle füreinander da, so dass wir das wuppen konnten“

Obwohl die Herren des SV Warnemünde (5./33 Punkte) kürzlich mehrere Corona-Fälle im Team hatten, setzten sie sich in der 2. Bundesliga Nord gegen den Kieler TV (6./31) mit 3:1 (25:22, 28:26, 19:25, 26:24) durch.

Rostock | Auch Trainer Jozef Janosik konnte seine Mannschaft nach überstandener Quarantäne am Sonnabend in der Ospa-Arena unterstützen. Wir hatten einen relativ stabilen Aufschlag und gute Durchsetzungskraft im Angriff und viele positive Aktionen. Dann haben wir auch gut verteidigt und konnten viele lange Rallys für uns entscheiden“, so Zuspieler Johannes De...

