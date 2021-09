Handball in Rostock : Spannend, torreich, rassig – was war das für ein Stadtderby!

Der SV Warnemünde nutzt seinen Heimvorteil in der Sporthalle Gerüstbauerring und setzt sich in der MV-Liga gegen den HC Empor II mit 27:25 durch. John Lucas Schmeling wirft in der Schlussphase die entscheidenden Tore.

Rostock | Der erste Vergleich zwischen den Handball-Männern des SV Warnemünde und des HC Empor Rostock II in der MV-Liga West hatte alles, was ein Stadtderby haben muss: Spannung von der ersten bis zur letzten Minute, viele Tore und rassige Zweikämpfe. Am Ende nutzte der SVW im Gerüstbauerring seinen Heimvorteil und entschied das Match mit 27:25 für sich. Wa...

