Rostock Seawolves : Schwenningens Schwäche ist die Stärke der Wölfe

Auf der Zielgeraden der regulären Saison ist der breite Kader der Rostocker Basketballer goldwert.

Rostock | Als erneuter Tabellenführer weil die Konkurrenz aus Jena und Heidelberg nicht zum Zuge kam oder verlor, gehen die Rostock Seawolves am Sonntag (16 Uhr) in das Duell mit den Panthers Schwenningen in der heimischen Stadthalle. Der Gegner aus dem tiefsten Baden-Württemberg reist als Sechster in der Tabelle der 2. Basketball Bundesliga ProA an die Ostsee....

