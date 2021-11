Tennis in Rostock : Isabella Abendroth vom TV Nordwest sorgt für eine Sensation

Bei den 30. Ostdeutschen Hallen-Meisterschaften der Jugend in Leipzig geschah etwas sehr Erfreuliches, was es in der langen Geschichte dieser Titelkämpfe bisher nur ganz selten gab.

Rostock | Ein Talent aus Mecklenburg-Vorpommern kehrte mit dem Titel heim! Besonders bemerkenswert dabei ist, dass die elfjährige Isabella Angelina Abendroth vom TV Nordwest Rostock Meisterin in der Altersklasse U 12/J-1 wurde. Als ungesetzte Spielerin bezwang sie fast durchweg ein Jahr ältere Kontrahentinnen, und das sogar haushoch überlegen. Nach 6:1, 6...

