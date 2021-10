Qualifikation für Olympische Winterspiele : Rostocker Shorttracker Adrian Lüdtke muss verletzt in den Wettkampf

Beim Weltcup I ab Freitag in Peking – ausgerechnet jetzt, wo es um die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in der Hauptstadt der Volksrepublik China geht – muss er mit geschwollenem Fuß antreten.

Rostock | Er will als siebenter Rostocker Shorttracker bei Olympia starten: „Das wäre ein Riesending. Das zu erleben ist mein Traum. Darauf wäre ich superstolz“, sagt Adrian Lüdtke vom ESV Turbine vor dem ersten von vier Weltcups, alle zugleich Qualifikation für die Winterspiele im Februar 2022 in Peking. Und just dort, in der Hauptstadt der Volksrepublik China...

