Beachsoccer Team Germany : Sieg gegen Rumnänien sichert Viertelfinale

Platz 2 ist den Deutschen nicht mehr zu nehmen. Mit Italien wartet nun aber noch ein dicker Brocken im Kampf um die Tabellenspitze.

Nazaré | Durch den 5:0-Sieg am Dienstag gegen Rumänien steht das Beachsoccer Team Germany sicher im Viertelfinale der WM-Qualifikation für die Endrunde in Moskau. Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem Deutschland aber auch schon zahlreiche Chancen hatte, nutzte das Team vom die Rostocker Robben Thilo Mülling, der damit im Turnierverlauf weiter ohne Gegent...

