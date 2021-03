Eine Million Dollar Springen : André Thieme triumphiert erneut in Ocala

Der Mecklenburger triumphiert auf Chakaria beim „$ 1 Million Dollar Great American“ in den USA.

Ocala/Florida | Der Mecklenburger Springreiter André Thieme (Plau am See) hat seine US-Tour 2021 mit dem Erfolg beim „$ 1 Million Great American“ gekrönt. Der 45-Jährige setzte sich gegen 63 Konkurrenten in der „Weltstadt der Pferde“, wie sich Ocala im US-Bundesstaat Florida nennt, durch und kassierte für seinen Erfolg 350 000 US Dollar (umgerechnet rund 300 000 Euro...

