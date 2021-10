Triathlon in Rostock : Start von Johannes Vogel in Abu Dhabi ist „beschlossene Sache“

Die Weltorganisation „World Triathlon“ hat den Athleten des TC FIKO Rostock in das 57-köpfige Feld aufgenommen, das sich auf die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen begeben wird.

Rostock | Nun ist es definitiv: Johannes Vogel wird am 5. November beim Wettkampf der World Triathlon Championship Series in Abu Dhabi an der Startlinie stehen. „Abu Dhabi ist noch ein Stück stärker als ,Jojos‘ Premiere beim Series-Rennen in Hamburg besetzt“, sagt sein Berater Stephan Engberts und verweist auf den US-Amerikaner Morgan Pearson sowie den Franz...

