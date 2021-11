Ringen in Rostock : „Ich war heilfroh, als die Zeit endlich um war“

Stefan Pentschew, dreimal die Woche trainierender Abteilungsleiter Ringen des SV Warnemünde, wurde für seinen Fleiß belohnt. Er erkämpfte im griechischen Loutraki seine vierte Medaille bei Veteranen-Weltmeisterschaften.

Rostock | Dies tat er in der Kategorie C (45 bis 49 Jahre) und Freistil-Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Zum dritten Mal nach Plowdiw 2017 und Tiflis 2019 gab es Bronze. 2015 in Athen war der heute 49-Jährige sogar Vize-Weltmeister. Die Freude über den Erfolg war allerdings von gemischten Gefühlen begleitet… Das ist wahrlich Lospech: Gleich zu Beginn standen...

