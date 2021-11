FC Hansa Rostock : Schade, Simon Rheins toller Treffer reicht nur zu einem Punkt

Die Hanseaten lagen Sonntag am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn 07 nach dem 1:0 (27.) lange auf Siegkurs, ehe die Ostwestfalen durch einen Handelfmeter von Michel noch zum Ausgleich kamen (85.).

Rostock | Trainer Jens Härtel nahm im Vergleich zum 1:2 gegen den FC Erzgebirge Aue drei Veränderungen in seiner Start-Elf vor. Thomas Meißner, Hanno Behrens und Nik Omladic (nicht mal im Kader) blieben diesmal draußen, für sie liefen Ryan Malone, Haris Duljevic – beide erstmals in der Anfangsformation – und Bentley Baxter Bahn von Beginn an auf. Die Gäste m...

