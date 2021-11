Laufen in Rostock : Tom Gröschel startet am Sonntag bei den Polizei-EM in Aarhus

Dort geht er die zwölf Kilometer an. Der Wettkampf ist Zwischenstation auf dem Weg nach Valencia, wo er am 5. Dezember die nationale Marathon-Norm für die WM 2022 schaffen will. Auch in Laage und Rostock wird gelaufen.

Rostock | Valencia ist das Ziel, Aarhus die Zwischenstation. Bevor Tom Gröschel am 5. Dezember in Spanien die nationale Marathon-Norm (2:11:30 Stunden) zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2022 unterbieten möchte, unterzieht sich der Läufer des TC FIKO am Sonntag in Dänemark bei den Polizei-Europameisterschaften nochmals einem Leistungstest über die Distanz...

