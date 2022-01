Fußball in Rostock : RFC-Trainer Dinalo Agilo sieht „auf jeden Fall eine Entwicklung“

Eigentlich sollte der Rostocker FC am Sonnabend mit einem Nachholspiel gegen den Ludwigsfelder FC ins Oberliga-Jahr 2022 starten, doch die Partie wurde wegen der geltenden Corona-Maßnahmen kurzfristig abgesagt.

Rostock | Bereits am Sonnabend um 13 Uhr sollte es für den Rostocker FC (zweiter Platz/27 Punkte aus zwölf Spielen/ neun Siege, drei Niederlagen) in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord weitergehen. Doch das Nachholspiel zu Hause – am Damerower Weg, aber Kunstrasenplatz des SV Hafen! – gegen den Ludwigsfelder FC (11./17) musste wegen der geltenden Corona-Maßnahmen...

