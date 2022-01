Inline-Skaterhockey in Rostock : Das „Skelett“ der Nasenbären-Halle steht schon

Der Bauabschnitt I für das „eigene Haus“ könnte schon im April/Mai abgeschlossen sein. Elf Jahre nach dem Projekt-Beschluss auf der Mitgliederversammlung wird der Traum von einer „richtigen“ Heimstatt wahr.

Rostock | Noch ist es nur ein „Skelett“ aus Stahl, doch die Konturen des Gerüsts machen deutlich: Dies wird in naher Zukunft ein Haus, eine Halle genauer gesagt – die Heimstatt der Inline-Skaterhockey-Spieler des 1. IHC Rostocker Nasenbären. Am Fritz-Triddelfitz-Weg 8, direkt an den Gleisen der Straßenbahn vis-à-vis der Fiete-Reder-Halle Marienehe, wird der Tra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.